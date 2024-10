Arresti ultras | primi 4 indagati non rispondono a gip anche Beretta

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano, 2 ott. (LaPresse) – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Andreae Francesco Lucci, neiinterrogatori di garanzia che si sono tenuti questa mattina in carcere davanti al gip di Milano, Domenico Santoro, per l’inchiesta che ha azzerato i vertici delle Curve di Milan e Inter accusati di due diverse associazioni a delinquere – quella nerazzurra aggravata dall’agevolazione della cosca ndranghetista dei Bellocco – estorsioni e traffici illeciti. Idue a comparire, alla presenzadi uno dei pubblici ministeri titolare del fascicolo Paolo Storari, sono stati il 49enne a capo della Nord interista nerazzurra,, assistito dall’avvocato Mirko Perlino e il fratello del leader della Sud milanista Luca Lucci, Francesco Lucci (45 anni), difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.