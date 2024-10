Arrestato a Ibiza un napoletano destinatario di un mandato europeo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Nella serata di ieri, personale della Comisaria de Policia Nacional di Madrid, su impulso del personale del Servizio Centrale Operativo in missione a Madrid, ha arrestato IZZO Gennaro nato a Napoli il 29.11.1992 in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 29.07.2024, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia. IZZO, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito del p.p. 28398/19 per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 aggravato dall'art. 416 bis 1 c.p. (Clan GIULIANO-MAZZARELLA), era risultato irreperibile all'esecuzione del 10 luglio 2024.