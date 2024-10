Amadeus crolla in picchiata Chissà chi è sprofonda sempre più giù

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A soli una manciata di giorni dal suo debutto sul Nove,è costretto a fare i conti con numeri impietosi che testimoniano una crisi nera del suo nuovo game show ispirato al vecchio "I soliti ignoti" che conduceva sul servizio pubblico. Per il conduttore si tratta di numeri inche testimoniano una spirale negativa da cui sembra non più in grado di uscire facilmente. Complice la messa in onda in contemporanea delle due partite delle milanesi in Champions League, martedì 1 ottobre "chi è" è sceso ancora a 521.000 spettatori con il 2.4% di share. Il giorno prima il game show del Nove era calato a 590.000 spettatori (2.8%) dopo aver avuto un exploit evidentemente estemporaneo domenica scorsa con 830.000 spettatori (4.4%). Insomma peela strada è davvero in salita ripida.