All' evento Oltre le Barriere esperti si sono confrontati su come superare pregiudizi sulla disabilità e valorizzare le competenze neurodivergenti attraverso sport e opportunità lavorative Ecco cosa è emerso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Inclusione e: un binomio che può sembrare scontato, ma che spesso resta lontano dalla realtà di molti. È questo il tema centrale dell’le”, organizzato dal Diversity & Inclusion Hub da CORE, e ospitato il 1° ottobre nella prestigiosa Sala Caduti di Nassirya del Senato. Un’occasione per presentare il nuovo numero della rivista “L’Inclusione” e l’iniziativa In, che utilizza lostrumento di integrazione per ragazzi e ragazze