Alessandra Hao e Hammed I loro sogni fra stage e colloqui

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Mi chiamo, sto terminando il master in Artificial Intelligence e mi interessa la biologia. Mi chiedo se in Roche ci sia una posizione aperta in Data science". C’è poi, laureando in Biotenologie in Bicocca che vorrebbe lavorare nel campo del Data science. E Hao, dall’oriente, che dopo economia e finanza alla Bocconi e il master in Data Science cerca una posizione nell’ambito della business intelligence. Studenti di biotecnologie, ingegneria biomedica, biologia, economia e commercio e economia aziendale hanno portato iai cinque tavoli di lavoro di Roche. Fra le domande più gettonate, quale sia l’attività effettiva di Roche Italia e se ci sia ricerca e che tipo di dati vengano processati.