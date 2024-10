Al Parco Tutti Insieme esami gratuiti per patologie respiratorie croniche

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre presso il(via Tenuta della Mistica, ingresso via Enzo Ferrari – Prenestina Bis) si terrà la tappa romana della campagna “PerCorsa di salute” l’iniziativa ideata da Respiriamo– APS in collaborazione con APACS APS e in partnership con