Accusata di aver sottratto soldi destinati ai bimbi malati cade l' accusa | Decisione che lascia l' amaro in bocca

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Aveva negato ogni addebito Chiara Girello, ex presidente di Team for Children,di187mila euro all'ente benefico,ai bambinie die ottenuto la cassa integrazioni per due lavoratrici che però hanno sempre lavorato al loro posto. La 65enne ha