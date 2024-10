Aborto i medici cattolici replicano a Papa Francesco | Noi sicari? Applichiamo solo la legge

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «Da medico cattolico ho nongrande rispetto, ma grande attenzione per le parole del. Non posso però accettare, come medico e come presidente dell’Ordine deidi Firenze, che i colleghi che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza siano definiti. Sono parole che fanno male». A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine deidi Firenze, dopo le recenti