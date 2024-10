Aboca assume 10 manutentori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), l’azienda di Sansepolcro specializzata nella realizzazione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili, offre opportunità lavorative per addetti alla manutenzione dei macchinari con tecnologia farmaceutica. "Offriamo opportunità per 10 nuovi addetti nell’area della manutenzione degli impianti di produzione. Inserimenti necessari per fronteggiare l’aumento dei volumi di vendita e garantire la business continuity della nostra azienda che da sempre unisce tecnologia all’avanguardia e natura, nel rispetto dell’ambiente" – dichiara l’amministratore delegato Massimo Mercati.