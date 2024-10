Abbandonata in pronto soccorso per 12 ore | muore alla vigilia di Natale Era un’aspirante infermiera

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Zoe Bell, 28enne britannica, è morta il 24 dicembre 2022 allo Stoke Mandeville Hospital, una delle strutture della SSN, per cui la specializzanda lavorava. Qualche giorno prima aveva terminato un turno massacrante in ospedale per pagarsi gli studi.