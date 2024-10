A Castelvetro appuntamento con la Caccia ai tesori arancioni

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 6 ottobrenel borgo dicon la "ai". L’evento si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia. Sarà l’occasione perfetta per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, divertirsi in compagnia attraverso percorsi unici che si