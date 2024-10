WTA Pechino 2024 Badosa elimina Pegula Gauff sfrutta il ritiro di Osaka sorprese Zhang e Starodubsteva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si è delineato ufficialmente il tabellone dei quarti di finale del torneo WTA 1000 di. Ad aprire la giornata la bella e convincente vittoria della spagnola Paula, che ha rifilato un perentorio 6-4 6-0 all’americana Jessica, numero due del seeding e finalista allo US Open. Una bella conferma quella di, che in questi ultimi mesi è tornata ai livelli che l’avevano spinta fino alla seconda posizione della classifica mondiale. Adesso la spagnola affronterà una clamorosa Shuai, che dopo aver stabilito il record negativo di 24 sconfitte consecutive, è completamente rinata nel torneo di casa, vincendo anche quest’oggi contro la polacca Magdalena Fr?ch per 6-4 6-2, raggiungendo i quarti di finale dall’ultima volta a Tokyo nel 2022. C’era davvero grande attesa per la super sfida tra Cocoe Naomi