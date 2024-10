Vola dal balcone di casa si salva grazie a dei fili Ricoverata in ospedale

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Brutta disavventura per una donna di Piglio. Verso le 17 e 30 una 56enne della zona, per cause ancora da accertare, è cadutada una finestra della propria abitazione, al secondo piano, in cui si trovava momentaneamente sola.A seguito della caduta, attutita da alcuniper stendere il bucato