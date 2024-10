VIDEO | Compattatore a San Vito e XV aprile? Scelta senza senso

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 26 settembre durante il consiglio comunale in programma a Bassano del Grappa è andato in scena uno scontro al calor bianco. Da una parte c'erano le opposizioni di centro e centrosinistra che puntavano l'indice contro la giunta di centrodestra. Il motivo? Quest'ultima si starebbe comportando in