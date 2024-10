Victor Osimhen approda al Galatasaray | un futuro ancora incerto per il nigeriano

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo un’estate difficile,ha lasciato il Napoli per trasferirsi in prestito al. L’attaccante, rimasto fuori dalle scelte tecniche di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte durante tutto il ritiro estivo, ha deciso di accettare l’offerta del club turco, consapevole di non rientrare nei piani della società partenopea. La clausola per venderlo L'articoloal: unper il