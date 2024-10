Viareggio | 31enne investita da un’auto in via Marco Polo E’ grave

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 1 ottobre 2024) La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 dell'Asl, poi trasportata d'urgenza in codice rosso in elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa L'articolodain via. E’proviene da Firenze Post.