Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 11:30 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AL KM 601 IN DIREIZONE Roma; LE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 20 MINUTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, VI ANTICIPIAMO CHE DA GIOVEDì 3 FINO A DOMENICA 6 OTTOBR, IN OCCASIONE DELLA 33ESIMA EDIZIONE DEL ROMICS, PREVISTO UN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEI TRENI SULLA FL1 ORTE-Roma-FIUMICINO. GLI INGRESSI PRESSO LA FIERA DI Roma SARANNO ACCESSIBILI DALLE 10 ALLE 19. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 09. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA AURELIA-VIA DEL MARE, LAURENTINA-CASILINA E TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA. SULLA ROMA-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IMPORTANTI DISAGI SUL TARTTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO ... romadailynews
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