Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)DEL 1 OTTOBREORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AL KM 601 IN DIREIZONE; LE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7-NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 20 MINUTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, VI ANTICIPIAMO CHE DA GIOVEDì 3 FINO A DOMENICA 6 OTTOBR, IN OCCASIONE DELLA 33ESIMA EDIZIONE DEL ROMICS, PREVISTO UN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEI TRENI SULLA FL1 ORTE--FIUMICINO. GLI INGRESSI PRESSO LA FIERA DISARANNO ACCESSIBILI DALLE 10 ALLE 19. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral