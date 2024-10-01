Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:45 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO. SULL’ARDEATINA FILE PER INCIDENTE DAL DIVINO AMORE AL GRA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE ALTEZZA FIIORENTINI IN ENTRATA A Roma. RALLENTAMENTI IN USCITA TRA VIALE TOGLIATTI E IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRATRIONFALE E FLAMINIA, TRA LA DIRAMAZIONE NORD ELA TIBURTINA, TRA LA CASILINA L’ARDEATINA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:15 - CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA AURELIA-VIA DEL MARE, LAURENTINA-CASILINA E TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08:45 - FILE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE Servizio fornito da Astral. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
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