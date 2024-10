Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)DEL 1 OTTOBREORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE IN DIREZIONESULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO. SULL’ARDEATINA FILE PER INCIDENTE DAL DIVINO AMORE AL GRA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE ALTEZZA FIIORENTINI IN ENTRATA A. RALLENTAMENTI IN USCITA TRA VIALE TOGLIATTI E IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRATRIONFALE E FLAMINIA, TRA LA DIRAMAZIONE NORD ELA TIBURTINA, TRA LA CASILINA L’ARDEATINA.