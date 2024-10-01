Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08:45 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, I DISAGI SOPRATTUTTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE Roma, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E FORMELLO, SULLA FLAMINIA, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA RIANO E MALBORGHETTO, SULLA SALARIA ALTEZZA FONTE DI PAPA E SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE E SETTECAMINI. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CODE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA RACCORDO. FILE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA: CODE A TRATTI TRA VIA DEI RUTUTLI E VIA DI TRIGORIA VERSO Roma.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2024 ORE 20. 20 FEDERICO ASCANI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA ANAGNINA TRA MORENA E GROTTAFERRATA IN DIREZIONE GROTTAFERRATA RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA BRACCIANESE TRA BRACCIANO E MANZIANA SUL ... romadailynews
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