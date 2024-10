Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)DEL 1 OTTOBREORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, I DISAGI SOPRATTUTTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E FORMELLO, SULLA FLAMINIA, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA RIANO E MALBORGHETTO, SULLA SALARIA ALTEZZA FONTE DI PAPA E SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE E SETTECAMINI. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CODE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA RACCORDO. FILE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA: CODE A TRATTI TRA VIA DEI RUTUTLI E VIA DI TRIGORIA VERSO