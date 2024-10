Via Comacchio più sicura Lodi | Maggiore illuminazione nell' attraversamento

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dall'incidente stradale dello scorso 29 luglio, costato la vita a un'anziana donna intenta ad attraversare le strisce in via, all'approvazione di una mozione in Consiglio comunale con la finalità di aumentare la sicurezza'area.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday