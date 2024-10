Vela fa rima con donne e inclusione L’impegno di Generali e Barcolana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Promuovere lagiovanile attraverso la formazione di classi miste, che sono alla base della futura creazione di equipaggi. È questo l’obiettivo del progetto ’Women in Sailing’, promosso danel 2019 con il trofeo dedicato e che, dall’esperienza dia Trieste, avvia oggi una nuova fase affinché non solo nella regata più grande del mondo, ma in tutte competizioni veliche si possa aumentare il numero diin barca in ruoli decisionali.