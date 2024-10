Usa | operazioni di Israele sono in linea con diritto alla difesa

Leggi tutta la notizia su imolaoggi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le“limitate per distruggere l’infrastruttura di Hezbollah che potrebbe essere utilizzata per minacciare i cittadini israeliani”“incon ildidi difendere i propri cittadini e di riportare i civili nelle loro case in sicurezza”. Lo afferma un portavoce del consiglioSicurezza nazionale americano, citato dai media Usa. “Sappiamo