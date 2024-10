Usa compie 100 anni l’ex presidente Jimmy Carter

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024)oggi 100degli Stati Uniti d’America. Si tratta del primo degli ex inquilini della Casa Bianca a tagliare il traguardo del secolo: a farlo è il figlio di un contadino della Georgia che produceva arachidi, arrivato alla guida degli Usa e anche ad essere insignito del premio Nobel per la Pace, pur rimanendo per tutta la sua vita un outsider della politica. Diventando, però, un vero è proprio influencer esterno che ha sostenuto decenni di battaglie nella difesa dei diritti umani e della democrazia. Nei quattrodella sua presidenzaha affrontato una serie di sfide internazionali: mediò lo storico accordo di Camp David tra Egitto e Israele e provò a ridurre la corsa agli armamenti con l’Unione Sovietica.