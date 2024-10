Usa | Assarmatori con sciopero porti colpito soprattutto export made in Italy

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ott. (LaPresse) – “Lodei portuali della East Coast statunitense inevitabilmente sortirà ripercussioni anche in Italia, ma al momento è difficile prevedere di quale portata: molto dipenderà dalla durata effettiva del blocco e dalla capacità del trasporto marittimo di far fronte a questa ennesima emergenza”. Lo dice a LaPresse Stefano Messina, Presidente di, sottolineando che “a essere maggiormentesarà invece l’, dal momento che gli U.S.A. sono i principali destinatari delinal di fuori dell’Unione Europea, e il secondo Paese in assoluto dopo la Germania, con il trasporto via nave che assorbe la quasi totalità di questi traffici: parliamo di merce per un valore di oltre 33 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2024, in crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2023”.