Usa | 120 persone accusano Sean Combs di molestie sessuali

(Di martedì 1 ottobre 2024) Houston (Texas, Usa), 1 ott. (LaPresse/AP) – Un avvocato di Houston ha dichiarato di rappresentare 120che si sono fatti avanti con accuse dinei confronti di“Diddy”, il magnate dell’hip-hop in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. Il legale Tony Buzbee ha affermato che si aspetta che le cause legali vengano intentate entro il mese prossimo. Buzbee ha detto che le vittime sono 60 uomini e 60 donne, e che 25 erano minorenni al momento dei fatti. Erica Wolff, legale di, ha affermato che l’artista “non può affrontare ogni accusa infondata in quello che è diventato un circo mediatico sconsiderato. Detto questo – ha aggiunto –nega con enfasi e categoricamente come falsa e diffamatoria qualsiasi affermazione secondo cui abbia abusato sessualmente di chiunque, compresi i minorenni.