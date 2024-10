Università anno accademico 2024-2025 al via | calendario date e novità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al via l’per leitaliane, che si apre oggi, 1 ottobre. Con le lezioni - molte delle quali sono già iniziate nelle scorse settimane - hpreso il via in tutta Italia anche quasi 200 nuovi corsi di laurea. Tra le, la maggior parte è concentrata sui temi di salute, sostenibilità e digitale.