Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 20 | 10

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione l’esercito israeliano ha ordinato di una quale oltre 20 anni nel sud del Libano un funzionario della sicurezza ha detto che non ci sono stati finora scontri diretti con la Ilaria di Israele sono stati limitati hanno interessato solo una breve distanza dal confine un’operazione più ampia con un obiettivo ben rotto non è sul tavolo Intanto sono state imposte nuove restrizioni e civili al Nord e al centro del paese comprende Tel Aviv Gerusalemme la regione di Sharon l’aria del Carmelo guardia è la cisgiordania del Nord dopo il lancio di Razzi da parte di ebola in vista delle festività del Capodanno ebraico al Gran Bretagna un immediato cessate il fuoco e chiede ai suoi cittadini di lasciare subito il divano dobbiamo in Italia la produzione della 500 elettrica le ...