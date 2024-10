Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio al via la stazione di terra d’Israele in Libano anche se fonti della sicurezza citate dalla TV di Bairo te le bici hanno affermato che finora non si è registrato da parte dell’esercito israeliano nessuna violazione della linea di demarcazione tra due paesi libanese fonti locali confermano che finora militari israeliani non sono entrate in territorio libanese ma continuano a martellare con artiglieria Era l località albanesi nel settore centrale orientale della Linea Blu vedi il segnale intensi combattimenti nel sud del Libano i civili sono invitati a non guidare veicoli nelle aree sotto il fiume litani ed da parte sua affermato di aver preso di mira due volte i soldati dell’Esercito Italiano nel nord di sirene di allarme a Tel Aviv e nel centro dello stato ebraico migliaia di persone sono ...