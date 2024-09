Ucraina-Russia Putin richiama 133mila soldati | niente fronte per le nuove leve

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il presidente russo firma il decreto per la leva autunnale. Intanto il Cremlino spiega: "Guerra non è legata a possibile risposta nucleare della. Uso armi? Decide il ministero della Difesa" Il presidente russo Vladimirha firmato il decreto per la leva autunnale. Sono statetepersone di età compresa fra i 18