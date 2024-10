Ubriaco con un bastone sputa sui clienti di un chiosco e spaventa i bambini del parco giochi

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un pomeriggio di paura ieri in Piazza del Popolo, dove un 52enne di Bolzano, residente in provincia di Brescia, ha seminato il panico tra idi unsituato nei giardini pubblici. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per