Turismo dai Gratzel alle vigne autunno slow a Vienna tra arte e autenticità

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Unall'insegna dell'e della cultura, quello che si è aperto a, ma soprattutto del viaggiare ''. Ad attendere i visitatori nella capitale austriaca, infatti, da fine settembre fino a novembre, numerosi eventi per ammirare capolavori artistici, architettura e design, nuove aperture, ma anche i Grätzel, i quartieri cittadini al di fuori del centro storico, che in questo 2024 l'Ente per ildi(www.b2b..info) invita a celebrare come luoghi di incontro, scambio e creatività, multiculturali e autentici, che ben si prestano a un ritmo lento e sostenibile. E una visitaed ecologica può cominciare fin dal viaggio, grazie ai Nightjet, i treni notturni di nuova generazione che, per l'Italia, colleganocon Venezia, con Milano e la Liguria e finalmente anche con Roma.