Tunisia quattro italiani intossicati ad Hammamet | uno è morto

(Di martedì 1 ottobre 2024)sono rimastidurante una cena con una decina di persone ad, in, circa una settimana fa. È quanto riferiscono fonti qualificate precisando che uno di loro èmentre un altro, ex agente dell’Aise in pensione, sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Isi sarebbero sentiti male dopo aver bevuto del liquore artigianale, fatto in casa da uno dei partecipanti alla cena. Si tratterebbe quindi – a quanto riportano le stesse fonti – di un incidente.