Tunisia giallo su 4 ex 007 italiani intossicati a cena | uno morto dopo un liquore

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'su quanto accaduto a quattro ex agenti dell'intelligence che sarebbero rimastiaver bevuto delartigianale, una settimana fa, durante unain casa tra nove persone ad Hammamet in. Uno dei partecipanti, di 62 anni, èe altri tre ex 007 si sono sentiti male. I