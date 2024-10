Tumore alle ovaie un nuovo test lo rileva nella fase iniziale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il cancro ovarico colpisce ogni anno in Italia circa 6000 donne, con una sopravvivenza del 43 per cento a 5 anni dalla diagnosi. Il grande problema di questa neoplasia è il ritardo con cui viene diagnosticata:gran parte dei casi (circa l’80 per cento) vieneta quando è in già in una