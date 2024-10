Truffe agli anziani finti carabinieri arrestati da quelli veri

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoColpo grosso quello messo a segno daidella Sezione Operativa della Compagnia di Taranto nei pressi di un ufficio postale della città . Alle 13 circa, durate l’espletamento di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori e dellein danno di persone anziane, i militari notano un’autovettura fermarsi in doppia fila. Ad attirare l’attenzione degli operanti è l’uomo alla guida del mezzo, già controllato in altre circostanze e con precedenti di polizia e un altro giovane di circa trent’anni che, dopo essere sceso dal mezzo si dirige con titubanza verso l’ufficio postale, tornando sui suoi passi e scambiando alcune parole con l’autista e un altro passeggero, per poi incamminarsi nuovamente verso la sede delle Poste.