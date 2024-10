Tre alberi morti in piedi | saranno rimossi

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)rimosse a Pisa tre piante morte inche possono essere pericolose per persone o cose in particolare in occasione di eventi atmosferici avversi. Nello specifico si tratta di due 'Liquidambar' che si trovano sul marciain via Simone Martini e di un leccio in via Landi (sempre sul