Tratto chiuso in autostrada per incidente | traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayinA1 questa mattina intorno alle 11, tra Barberino di Mugello e Aglio, nella carreggiata in direzione nord verso Bologna. Autostrade per l'Italia ha segnalato la chiusura temporanea deltra Barberino di