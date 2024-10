Tragico incidente in moto | Leonardo Osti è morto a soli 20 anni

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)non ce l'ha fatta. Il 20enne di Vesio (frazione di Tremosine) èin un letto dell'ospedale Civile, dov'era stato ricoverato d'urgenza sabato pomeriggio a seguito del terribileche l'aveva visto protagonista in via Europa, in prossimità del museo del paese dove abitava