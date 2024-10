Traffico Roma del 01-10-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria e poi proseguendo tra Nomentana Prenestina e Appia incidente su via della Pisana rallentamenti e code l’altezza di via Marcello Piacentini nelle due direzioni incidente anche su via Pontina in uscita dalla città all’altezza della Cristoforo Colombo ci spostiamo sulla tangenziale ancora code per lavori da Corso di Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti anche in carreggiata opposta da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi e da questa sera e fino a giovedì 3 ottobre al Circo Massimo ancora tre appuntamenti con la musica di David Gilmour nei giorni del concerto già dal primo pomeriggio chiusura modifiche alla viabilità in tutta l’area ...