Traffico Roma del 01-10-2024 ore 17 | 00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul raccordo anulare per incidente in carreggiata interna tra Lanina e via Appia incidente anche in centro su Viale del Muro Torto in fila da Piazzale Flaminio a viale del Galoppatoio in direzione del viale del Policlinico di potatura fino a giovedì 3 ottobre in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi previste chiusure altra le 7 e le 17 in base all' avanzamento dei lavori e da oggi fino a giovedì 3 ottobre al Circo Massimo ancora tre appuntamenti con la musica di David Gilmour nei giorni del concerto già dal primo pomeriggio chiusure e modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per il trasporto pubblico lavori di notte al ponte Palatino tra le 21 e le 5 fino al 4 ottobre chiuso in direzione del Lungotevere dei pierleoni