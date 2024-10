Traffico Roma del 01-10-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità un servizio a cura di luce verde e di servizi per la mobilità David Gilmour in concerto al Circo Massimo nelle serate di oggi domani e giovedì nell'aria sono previste chiusure al su via dei Cerchi e via del Circo Massimo a partire dalle 15 circa modifiche percorsi di 10 linee di bus da ricordare che l'area del Circo Massimo è servita anche dalla metro B be-u proprio con la stazione di Circo Massimo le altre notizie sabato trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale indetto dal Sindacato di Base Orsa al'agitazione interesserà la rete di Atac e i bus periferici gestiti dagli altri operatori presenti in città sabato Dunque saranno possibili stop nei trasporti da 8:30 alle 17 e dalle 20 in poi possibili ripercussioni anche sul servizio notturno