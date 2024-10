Terminate le riprese del prossimo film di Chloe Zhao con Paul Mescal Hamnet

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) La produzione deldicon, si è appena conclusa in Galles. Ad agosto, Focus ha acquisito i diritti statunitensi didi, la cui produzione si è appena conclusa in Galles. Due famosi attori irlandesi,e Jessie Buckley, saranno i protagonisti del titolo prodotto dalla Amblin Pictures di Spielberg. In sostituzione del regista originale Sam Mendes, che ora è nel pieno dei preparativi per ledei suoi quattrosui Beatles,adatterà il romanzo di Maggie O'Farrell, vincitore di un premio, in quella che sembra un'ottima esca per gli Oscar. Lukasz Zal (La zona d'interesse) è il direttore della fotografia. Eternals,si rivolge