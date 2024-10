Tennistavolo i convocati dell’Italia per gli Europei individuali | otto azzurri a Linz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si disputeranno a, in Austria, dal 15 al 20bre, gli2024 di: l’Italia sarà al via del torneo continentale con 8 atleti, 5 nel singolare femminile e 3 nel tabellone maschile. Non sono ancora state comunicate le coppie in gara nelle specialità del doppio. Saranno 120 le atlete in gara nel singolare femminile, tra le quali ben cinque azzurre: le italiane iscritte sono Nicole Arlia, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Nikoleta Stefanova e Debora Vivarelli. Nel tabellone maschile saranno invece 134 i pongisti in gara, tra i quali tre italiani, ovvero Matteo Mutti, John Oyebode ed Andrea Puppo.