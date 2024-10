Tech Talk LIVE Speciale Prominence Radio - Streaming in diretta su Digital-News it alle ore 12

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Guarda inilClicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito inore 12.00.PromincenceSegui l'evento su.it, prodotto da Comunicaree Media Partner:.it.Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicaree in collaborazione con.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, dele, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.Il panorama dei media sta attraversando una trasformazione radicale, e il settorefonico si trova di fronte a una delle sue sfide più significative: la lotta per la "".