Tawkwondo open internazionale a Tirana | pioggia di Medaglie per la New Marzial Mesagne

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prestazione da incorniciare per la New, in occasione dell’Taekwondo G1 che si è svolto a(Albania). L’evento ha coinvolto tante nazioni da tutto il mondo. La competizione vale per il ranking mondiale del taekwondo della world Taekwondo Federation. I fighter del maestro Baglivo