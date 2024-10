Taremi trascina l' Inter 4-0 sulla Stella Rossa

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gli uomini di Inzaghi trovano la prima vittoria in Champions MILANO - Pochi problemi per l', che all'esordio a San Siro in Champions League batte per 4-0 lae conquista il primo successo del suo cammino europeo dopo il pareggio contro il Manchester City. Poco da fare per i serbi, c