Studiare la storia della moda attraverso gli elementi di scarto degli archivi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Perché concentrarsi su qualcosa di effimero? Qualcosa a cui non diamo peso e che definiamo in senso quasi negativo con questo aggettivo? Il lavoro sugli ephemera di Marco Pecorari parte dalla sua pubblicazione di ricerca Fashion Remains. Rethinking Ephemera in the Archive (Bloomsbury, 2021) per approdare in mostra al Nasjonal Museet di Oslo dal 19 ottobre al 23 marzo 2025. Tutti i prodotti laterali alla produzione di una collezione divengono il fulcro dello studio, capace di assegnare a questi un ruolo significativo all’interno del contesto culturale. Il lavoro, evidenzia Pecorari, è un pretesto per contrastare la pubblica opinione sul giudizio rispetto al settore, rivalutando i materiali complementari agli abiti: documenti, ricevute, pass, scatti, magazine, inviti e cadeaux. Maison Martin Margiela Backstage passes. Collection RareBooksParis.