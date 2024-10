Stroncati i narcos di Caivano Gratteri | Ora la gente decida da che parte stare

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) E' la quarta operazione in pochi mesi. Cinquanta arresti, tutte persone indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso mirata allo spaccio di stupefacenti. A, il clan Angelino-Gallo può considerarsi decapitato. La Procura di Napoli non è a conoscenza di capi emergenti. Il