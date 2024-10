Straordinario riscatto di Luna Rossa | prima il terribile incidente poi la vittoria su INEOS per il 4-4

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nellaregata di giornata controsi inabissa per un problema tecnico che spacca lo scafo. Poi, le riparazioni a tempo di record e per il Team Prada ilimmediato:imperiosa sugli inglesi per il 4-4 che prolunga la serie finale di Louis Vuitton Cup.